В США выдвинули требование к властям по Украине

Макгрегор: США должны немедленно выйти из украинского конфликта

США должны немедленно выйти из конфликта на Украине. С таким требованием к американским властям обратился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.

Он указал, что Украина никогда не входила в зону жизненно важных стратегических интересов Соединенных Штатов Америки. Украинский конфликт — не наше дело», — подчеркнул военный аналитик.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить США выйти из украинского конфликта. Он призвал Вашингтон поддерживать Европу и Украину в войне против России.