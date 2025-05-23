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21:03, 23 мая 2025Мир

В США выдвинули требование к властям по Украине

Макгрегор: США должны немедленно выйти из украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

США должны немедленно выйти из конфликта на Украине. С таким требованием к американским властям обратился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.

Он указал, что Украина никогда не входила в зону жизненно важных стратегических интересов Соединенных Штатов Америки. Украинский конфликт — не наше дело», — подчеркнул военный аналитик.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить США выйти из украинского конфликта. Он призвал Вашингтон поддерживать Европу и Украину в войне против России.

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