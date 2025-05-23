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14:50, 23 мая 2025Моя страна

В центре российского города появится стеклянный мост

Стеклянный мост появится в центре Махачкалы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Махачкале в исторической части города построят стеклянный мост. Он позволит жителям и гостям дагестанской столицы переходить оживленные автотрассы.

Как рассказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов, в настоящий момент разрабатывается проект непрерывного маршрута для пеших прогулок по историческим локациям города.

«В частности, здесь, где мы стоим, на пересечении улиц Дахадаева и Буйнакского, будет возведен стеклянный мост», — рассказал он. В ходе обхода мэр также пообщался с туристами из Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в Дагестане захотели запустить прямые рейсы в Оман. Контакты между предпринимателями из российского региона и страной Ближнего Востока состоялись на полях бизнес-форума «Оман — Россия. Правительство Дагестана» в Маскате.

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