В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина, четверо детей пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю в Запорожской области. В это время в нем находились пять человек — одна женщина и четверо детей. Женщина в результате атаки погибла, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Жертвой стала девушка 1990 года рождения. Пострадавшим детям десять, девять, восемь лет. Также пострадал годовалый ребенок. «У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет», — добавил Балицкий.

Чиновник отметил, что семье погибшей, а также пострадавшим окажут всестороннюю помощь.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали три человека, в том числе семилетний ребенок.