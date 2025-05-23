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04:15, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов приехал в американский город и испугался «эталонных гопников»

Блогер Варламов заявил, что в Альбукерке в США есть опасные районы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: varlamov / YouTube 

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в американском городе Альбукерке в штате Нью-Мексико в США и признался, что некоторые районы напугали его. Видео из путешествия доступно на YouTube.

По словам Варламова, в городе есть опасные районы, где человека могут обокрасть или застрелить. Он уточнил, что многие жители таких районов употребляют наркотики прямо на улице.

Кроме того, особенно подозрительными ему показались местные подростки, как выразился блогер, «эталонного гопнического вида». «Взгляд просто пронзающий. Ему говорить ничего не надо, ты хочешь ему все отдать. Хочешь опустошить карманы, все дать ему, чтобы только он от тебя уехал куда-то», — описал их Варламов. Блогер добавил, что считает этих молодых жителей Альбукерке олицетворением опасности, неприятностей и проблем.

Ранее Варламов рассказал, что город Куру в Гвиане в Южной Америке похож на российский. По его словам, в Куру, как и в России, белят деревья.

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