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12:24, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов сравнил американский супермаркет с «Ашаном» и показал цены на продукты

Блогер Варламов заявил, что клубника в «Волмарте» в США стоит примерно 470 руб.
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nam Y. Huh / AP

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в американском гипермаркете «Волмарт» и рассказал о ценах на продукты и товары. Видео с рассказом Варламова доступно на YouTube.

«Я бы из наших магазинов сравнил бы это с "Ашаном". Просто в Америке их очень много», — объяснил блогер. Он уточнил, что больше всего гипермаркетов сети можно найти в провинциальных городах Соединенных Штатов.

Варламов также показал, сколько стоят товары в магазине. Так, 900 граммов клубники в «Волмарте» обойдутся в шесть долларов (примерно 478 рублей по нынешнему курсу), 500 граммов голубики — пять долларов (около 400 рублей). При этом Варламов подчеркнул, что ягоды не обладают ярко выраженным вкусом.

Кроме того, добавил блогер, в магазине можно купить футболки по шесть долларов и толстовки по 28 долларов (около 2,2 тысячи рублей). Также в гипермаркете продаются товары для дома, бытовая химия и другая продукция.

Ранее Варламов рассказал о ценах в магазине Суринама в Южной Америке. Так, по его словам, дюжина яиц будет стоить примерно 3,4 доллара (около 270 рублей).

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