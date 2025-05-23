Варламов сравнил американский супермаркет с «Ашаном» и показал цены на продукты

Блогер Варламов заявил, что клубника в «Волмарте» в США стоит примерно 470 руб.

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в американском гипермаркете «Волмарт» и рассказал о ценах на продукты и товары. Видео с рассказом Варламова доступно на YouTube.

«Я бы из наших магазинов сравнил бы это с "Ашаном". Просто в Америке их очень много», — объяснил блогер. Он уточнил, что больше всего гипермаркетов сети можно найти в провинциальных городах Соединенных Штатов.

Варламов также показал, сколько стоят товары в магазине. Так, 900 граммов клубники в «Волмарте» обойдутся в шесть долларов (примерно 478 рублей по нынешнему курсу), 500 граммов голубики — пять долларов (около 400 рублей). При этом Варламов подчеркнул, что ягоды не обладают ярко выраженным вкусом.

Кроме того, добавил блогер, в магазине можно купить футболки по шесть долларов и толстовки по 28 долларов (около 2,2 тысячи рублей). Также в гипермаркете продаются товары для дома, бытовая химия и другая продукция.

Ранее Варламов рассказал о ценах в магазине Суринама в Южной Америке. Так, по его словам, дюжина яиц будет стоить примерно 3,4 доллара (около 270 рублей).