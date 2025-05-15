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18:39, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер показал цены на продукты в стране Южной Америки

Блогер Варламов рассказал, что дюжина яиц в Суринаме стоит около 270 рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: varlamov / YouTube 

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Суринаме в Южной Америке и показал цены на продукты в местном супермаркете. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

По словам блогера, многие супермаркеты в этой стране Южной Америки принадлежат китайским владельцам. Он счел выбор продуктов в них разнообразным.

Например, бутылка подсолнечного масла объемом 0,9 литра стоит 1,6 доллара (около 129 рублей), 370 граммов куриных крыльев — 3,2 доллара (257 рублей), килограмм сыра маасдам — 16 долларов (примерно 1,3 тысячи рублей), а дюжина яиц обойдется в 3,4 доллара (около 273 рублей).

При этом, добавил Варламов, в магазине нужно приобрести товаров не менее чем на 10 долларов. Также, по его словам, в таком супермаркете могут возникнуть сложности при оплате картой.

Ранее Варламов пожаловался на высокие цены в супермаркете Норвегии. По его словам, килограмм помидоров в магазине может стоить восемь долларов (около 650 рублей).

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