Варламов пожаловался на цены в европейском супермаркете

Блогер Илья Варламов заявил, что в Норвегии высокие цены на продукты

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что в Норвегии высокие цены на продукты. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Варламов назвал Норвегию одной из самых богатых стран мира. Вместе с тем блогер отметил, что в этой европейской стране его удивили не только зарплаты, но и цены. «Норвегия — страна дорогая», — пожаловался он.

По словам блогера, килограмм помидоров в обычном супермаркете в Норвегии может стоить восемь долларов (около 650 рублей), а яблок — пять долларов (400 рублей). Десяток яиц также обойдется в пять долларов, добавил Варламов.

«С жильем похожая история — скромная квартира на окраине Осло потянет на 1300 долларов [106 тысяч рублей] в месяц», — отметил он.

Ранее Варламова удивили цены на куриные яйца в Нью-Йорке. Он показал, что в магазине двенадцать яиц стоили от 10 до 13 долларов (примерно от 800 до 1000 рублей).