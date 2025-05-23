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02:11, 23 мая 2025Россия

Вернувшийся из Афганистана советский военный увидел мать спустя 40 лет

RT: Вернувшийся из Афганистана в РФ советский военный увидел мать спустя 40 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Житель Курганской области Сергей Красноперов, проведший 40 лет в Афганистане, встретился с матерью в России. Об этом сообщает RT.

«Красноперов впервые за 40 лет встретился со своей мамой в Курганской области», — говорится в сообщении телеканала.

Красноперова призвали в армию в 1983 году, он служил в Афганистане. Из-за конфликта с сослуживцами он самовольно покинул часть и попал в плен к душманам. В Афганистане он женился на местной девушке и остался там на 41 год, приняв имя Нурмомад.

Ранее Красноперов заявил, что внешний вид людей сильно изменился со времен СССР. Бывший военный отдельно высказался о тенденции увеличения губ.

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