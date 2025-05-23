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12:33, 23 мая 2025Россия

Власти сообщили о смерти пострадавшей при ударе ВСУ россиянки

Белгородский глава Гладков сообщил о смерти пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти пострадавшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино женщины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

Как рассказал представитель власти, жительница Шебекино получила ранение при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю 19 мая и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось… От лица всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования ее родным и близким», — написал в блоге Гладков.

Днем ранее Гладков попросил у президента России Владимира Путина средства на отселение четырех сел Белгородской области.

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