Власти сообщили о смерти пострадавшей при ударе ВСУ россиянки

Белгородский глава Гладков сообщил о смерти пострадавшей при ударе ВСУ женщины

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о смерти пострадавшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино женщины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

Как рассказал представитель власти, жительница Шебекино получила ранение при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю 19 мая и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось… От лица всех жителей области и от себя лично выражаю искренние соболезнования ее родным и близким», — написал в блоге Гладков.

Днем ранее Гладков попросил у президента России Владимира Путина средства на отселение четырех сел Белгородской области.