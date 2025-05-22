Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение 4 сел Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 3 миллиарда рублей на отселение ряда жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Гладков попросил у Путина средства на отселение четырех сел Белгородской области.

«Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что три населенных пункта почти «перестали существовать», еще один закрыли год назад. Поэтому властям региона необходимо предоставить жилье гражданам.

Ранее Гладков заявил, что власти Белгородской области подали в суд на строителей оборонительных сооружений. До этого он сообщил о выявлении нарушений при строительстве оборонительных сооружений в регионе на сумму 109 миллионов рублей.