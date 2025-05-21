Власти Белгородской области подали в суд на строителей оборонительных сооружений

Гладков: К семи строителям обороны в Белгородской области подали иски

Власти Белгородской области подали судебные иски против семи организаций, занимавшихся строительством оборонительных сооружений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд», — написал он. Глава Белгородской области отметил, что власти просят взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений. Гладков добавил, что проверка будет продолжена.

Ранее Гладков заявил о выявлении нарушений при строительстве оборонительных сооружений в регионе на сумму 109 миллионов рублей. Так же есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы, отметил он.