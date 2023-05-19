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16:31, 19 мая 2023Россия

В России возвели несколько тысяч оборонительных сооружений

Мишустин: в приграничных регионах России возвели несколько тысяч оборонительных сооружений

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Несколько тысяч оборонительных сооружений возвели в приграничных регионах России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, сообщается на сайте правительства.

По словам главы кабина, также выделены ресурсы для создания специального технического покрытия, в том числе на закупку средств противодействия беспилотникам.

Мишустин также сообщил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), были выделены беспрецедентные по объему инвестиции. Он отметил, что с учетом важности такой продукции необходимо строго соблюдать все производственные сроки. «От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизнь и здоровье тысяч солдат и офицеров, добровольцев — всех, кто сейчас на передовой решает важнейшие и опасные задачи», — подчеркнул премьер-министр.

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сооружении российскими военными огромного количества оборонительных сооружений на левом берегу Днепра. По его словам, это помогает обеспечивать безопасность в регионе.

В свою очередь, 17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму. Он подчеркнул, что работы идут в соответствии с планом. Политик добавил, что при возведении сооружений учитывается опыт боевых действий, на их строительстве работает большое число людей.

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Зураб Дарахвелидзе
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