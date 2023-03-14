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06:15, 14 марта 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о российских оборонительных сооружениях

В Херсонской области заявили, что военные построили множество оборонительных сооружений
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС рассказал о сооружении российскими военными огромного количества оборонительных сооружений на левом берегу Днепра. По его словам, это помогает обеспечивать безопасность в регионе.

«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений», — заявил он.

Сальдо добавил, что в регионе размещено большое число российских подразделений, которые помогают в обеспечении безопасной жизни проживающих там мирных жителей.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население. По словам политика, западные СМИ не могут найти объяснения преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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