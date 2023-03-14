Мэр Донецка Кулемзин: пропаганда в США не может объяснить обстрелы ВСУ мирных жителей

Американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, западные СМИ не могут найти объяснения преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — подчеркнул он.

По мнению Кулемзина, ВСУ не разбили ни одного военного, «кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках». Он напомнил, что от обстрелов страдают мирные объекты.

Он также рассказал, что ВСУ намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.