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04:57, 14 марта 2023Бывший СССР

Мэр Донецка рассказал о тупике американской пропаганды

Мэр Донецка Кулемзин: пропаганда в США не может объяснить обстрелы ВСУ мирных жителей

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, западные СМИ не могут найти объяснения преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — подчеркнул он.

По мнению Кулемзина, ВСУ не разбили ни одного военного, «кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках». Он напомнил, что от обстрелов страдают мирные объекты.

Он также рассказал, что ВСУ намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.

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Марина Совина
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