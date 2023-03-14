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03:21, 14 марта 2023Бывший СССР

ВСУ уличили в намеренном геноциде мирных жителей Донбасса

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости рассказал, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.

Он указал на то, что когда российские войска ведут наступление, артиллерия украинских солдат стреляет не по ним, а по кварталам, где живут мирные жители, что не несет никакой пользы с военной точки зрения.

«Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции», — заявил он, отметив, что вместо этого украинские военные занимаются обстрелом города.

В связи с этим он сделал вывод, что у ВСУ имеется ряд карательных отрядов, которые занимаются геноцидом жителей мирных городов.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые оставляют свои позиции. Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» рассказал журналистам, что только несколько солдат имеют боевой опыт.

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Марина Совина
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