WP: украинский военный заявил, что неопытные солдаты ВСУ все бросают и бегут

Украинские военнослужащие жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые оставляют свои позиции, пишет газета The Washington Post (WP).

Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» рассказал журналистам, что только несколько солдат имеют боевой опыт. «К сожалению, они все уже мертвы или ранены», — добавил он. Как сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. Как отметил военный, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции.

Военный объяснил, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Из-за этого он теперь единственный военный профессионал в подразделении. «У меня 100 новых солдат. Они не дают мне время подготовить их. Они говорят: "Возьмите их в бой". Они (солдаты) просто все бросают и бегут», — рассказал он об оставляющих поле боя сослуживцах.

13 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).