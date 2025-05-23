Вломившихся в квартиру ради спасения младенца спасателей ожидал сюрприз

В Москве спасатели вломились в квартиру из-за записи плача младенца

В Москве спасатели вломились в квартиру из-за записи плача младенца на планшете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники. Соседи собственников жилья, откуда доносился плач, вызвали спасателей, так как звуки не прекращались в течение двух часов. Сотрудники экстренной службы выломали входную дверь, однако помещения оказались пустыми.

Выяснилось, что плач доносился из оставленного на диване планшета, на котором на повторе проигрывалась запись криков ребенка.

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