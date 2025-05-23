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15:13, 23 мая 2025Экономика

Вломившихся в квартиру ради спасения младенца спасателей ожидал сюрприз

В Москве спасатели вломились в квартиру из-за записи плача младенца
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве спасатели вломились в квартиру из-за записи плача младенца на планшете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники. Соседи собственников жилья, откуда доносился плач, вызвали спасателей, так как звуки не прекращались в течение двух часов. Сотрудники экстренной службы выломали входную дверь, однако помещения оказались пустыми.

Выяснилось, что плач доносился из оставленного на диване планшета, на котором на повторе проигрывалась запись криков ребенка.

Ранее в США пара завела домашнюю свинью и разозлила соседей. Недовольные пожаловались на неприятный запах и постоянный шум. При этом хозяева животного утверждают, что оно никому не мешает.

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