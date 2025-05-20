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17:53, 20 мая 2025Экономика

Пара завела свинью и разозлила соседей

The Sun: Пара из Англии завела домашнюю свинью и разозлила соседей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

В английском графстве Линкольншир пара завела домашнюю свинью и разозлила соседей. Животное живет в саду семьи и, по словам жильцов располагающегося рядом дома, является источником неприятного запаха, пишет The Sun.

Мишель Реппер и ее муж Келл купили свинью по кличке Джек шесть лет назад. Недавно соседи составили официальную жалобу, в которой, помимо запаха, жаловались на шум от животного. Хозяева свиньи отметили, что раньше никто не выражал недовольства по поводу Джека, однако один из соседей заявил журналистам, что присутствие свиньи делает жизнь в районе невыносимой, и сравнил ситуацию с трагедией.

Пара не согласна с претензиями. По словам Мишель, Джек — тихое и чистое животное, которое спит большую часть дня. «Он просто храпит. Больше он ничего не делает», — отметила женщина.

Она добавила, что у них с супругом есть лицензия на содержание и выгул свиньи, а местные власти дважды проверяли их участок и не нашли нарушений. Однако паре рекомендовали принять дополнительные меры для снижения уровня шума. Мишель заявила, что намерена бороться до конца и не собирается избавляться от Джека.

Ранее житель Самары завел в квартире девять кошек и вызвал гнев соседей. Недовольные подали иск в суд.

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