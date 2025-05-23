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17:23, 23 мая 2025Мир

Во Франции признали катастрофическое положение ВСУ

Военный эксперт Феррейра: Положение украинской армии становится катастрофическим
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится катастрофическим. Сложную ситуацию для украинской армии признал военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.

«Украинская армия близка к полной катастрофе, именно поэтому [украинский лидер Владимир] Зеленский и его европейские союзники призывают к срочному прекращению огня», — сказал он.

По его словам, действия российских войск на основном направлении наступления способствуют все большему изнурению украинских сил.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что провокации США и стран Европейского союза (ЕС) в отношении России стали истинной причиной конфликта на Украине. Он отметил, что в феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому начался вооруженный конфликт.

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