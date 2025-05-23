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14:05, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Власти Вьетнама заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Министерство информационных технологий Вьетнама направило телекоммуникационным провайдерам указание заблокировать доступ к платформе Telegram до 2 июня 2025 года из-за отказа компании сотрудничать с властями в расследовании преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы.

В материале отмечается, что по данным полиции Вьетнама, около 68 процентов из 9,6 тысячи местных каналов и групп в Telegram связаны с незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и действия, предположительно связанные с терроризмом.

Решение о блокировке последовало после того, как руководство Telegram отказалось предоставить данные пользователей по запросам следствия в рамках уголовных дел.

Представители Telegram и министерства Вьетнама ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что власти Латвии захотели заблокировать все российские Telegram-каналы на территории республики, чтобы бороться с русским языком. Отмечается, что в стране планируют создать механизм для выявления и блокировки российских каналов в мессенджере, так как на востоке Латвии многие жители говорят на русском языке и не хотят от него отказываться.

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