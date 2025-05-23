Воюющего за Украину наемника из Австралии заочно осудили в ДНР

В ДНР суд заочно приговорил наемника Листа из Австралии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Австралии 25-летнего Калебу Джона Листа за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2022 года Лист через территорию Польши прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. На Яворовском полигоне прошел военную подготовку. Его снабдили оружием, боеприпасами и материальным обеспечением, необходимым для участия в боевых действиях.

В период с мая 2023 года по февраль 2025 года в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады наемник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Колумбии заочно приговорили в ДНР к 13 с половиной годам колонии строгого режима.