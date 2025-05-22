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12:26, 22 мая 2025Силовые структуры

Наемника из Колумбии заочно приговорили в ДНР

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Колумбии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 13 с половиной годам колонии строгого режима гражданина Колумбии за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в октябре 2023 года осужденный прибыл в Тернопольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки и добровольно вступил в Интернациональный легион. Сначала он прошел военную подготовку, а потом стал воевать против России. В боевых действиях против Российской армии иностранец принимал участие до февраля 2025 года. За это он получил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее аргентинский эксперт Кристан Ламес, амбассадор российского общества «Знание» рассказал «Ленте.ру», почему колумбийские наемники активно едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

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