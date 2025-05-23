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12:33, 23 мая 2025Забота о себе

Врач научила способам определить болезни по внешнему виду ног

Фармацевт Багга: Опухшие пальцы ног могут говорить о подагре
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Ногти и пальцы ног могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказала фармацевт-консультант Шина Багга. Способам определить болезни по внешнему виду нижних конечностей она научила в беседе с изданием Metro.

Желтизна ногтя на ноге может указывать на инфекцию или быть следствием псориаза, продольная черная полоска — быть симптомом рака кожи (подногтевой меланомы), опухшие пальцы ног могут говорить о подагре, перечислила Багга. В свою очередь, белые линии или пятна на ногтях (лейконихия) часто возникают из-за травмы, например, ушиба пальца ноги. Однако иногда они могут быть признаком дефицита белка, цинка, железа или грибковой инфекции.

«Хотя это случается редко, полностью белые ногти вызывают немного больше беспокойства и могут быть признаком системного заболевания в другой части тела. К ним относятся цирроз печени, гипертиреоз или диабет», — объяснила врач. Язвы на пальцах ног, добавила она, могут быть следствием диабета и привести к инфекции, а ложкообразные ногти на ногах могут указывать на дефицит железа или анемию.

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