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18:27, 29 апреля 2025Забота о себе

Мужчина едва не умер из-за привычки грызть ногти

Terra: В Перу инфлюэнсер Коломина перенес инсульт из-за привычки грызть ногти
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

В Перу инфлюэнсер Марио Коломина едва не умер из-за привычки грызть ногти. Его историю рассказало издание Terra.

Когда Коломина в очередной раз грыз ногти, заразился бактерией Staphylococcus aureus, которая на них присутствовала. После этого у мужчины появились симптомы гриппа, но к врачу он обратился только после того, как парализовало левую ногу. Как выяснилось, патоген поселился на митральном клапане сердца, где начал размножаться, а кровоток разнес его по всему организму.

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В результате перуанец перенес инсульт. Кроме того, медики диагностировали ему сердечную недостаточность, эмболию головного мозга, почек и селезенки. Коломине потребовалась операция, в ходе которой медики заменили ему сердечный клапан, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее невролог Себастьян Америс объяснил, почему увеличилось количество инсультов среди молодежи. По его словам, одним из факторов является малоподвижный образ жизни.

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