Встревоженной отсутствием секса с новым партнером женщине дали совет

Не стоит опекать партнера в ущерб своим потребностям. Такой совет американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала женщине, встревоженной отсутствием секса в отношениях, пишет The Guardian.

Написавшая Конолли читательница рассказала, что встретила человека, с которым сходится по всем пунктам. По ее словам, единственный недостаток их отношений — полное отсутствие секса. «У него тревожность, и он принимает лекарства, снижающие либидо. Кроме того, он пьет кроверазжижающие препараты, с которыми несовместимы таблетки для эрекции», — написала она.

Женщина добавила, что ее новый возлюбленный проявляет сексуальный интерес, но в его поцелуях и прикосновения нет особой страсти. «У меня никогда не было такой проблемы, поэтому, хотя я и понимаю его уязвимость, я не знаю, что могу предпринять, кроме как ждать», — написала она.

Конолли согласилась с тем, что в такой ситуация лучше всего быть терпеливой и позволить человеку самому прийти к желанию близости. Она добавила, что, проявляя поддержку и понимание, важно убедиться, что потребности партнера не стали для женщины главнее ее собственных. «Если в проявлениях заботы есть элементы компульсивности, то лучше немного отстраниться. Потому что люди, которые слишком много отдают, в итоге выгорают и чувствуют себя недооцененными», — пояснила психотерапевт.

Она добавила, что чрезмерная забота также вредит и партнеру, так как подталкивает его к выученной беспомощности.

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