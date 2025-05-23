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21:22, 23 мая 2025Россия

ВСУ попытались ударить по российскому региону

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона самолетного типа над территорией российского региона. Попытка атаки была совершена около 19:30 по московскому времени.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по грузовому автомобилю. Водитель машины был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами. Подробности о его состоянии не приводились.

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