ВСУ попытались ударить по российскому региону

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона самолетного типа над территорией российского региона. Попытка атаки была совершена около 19:30 по московскому времени.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по грузовому автомобилю. Водитель машины был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами. Подробности о его состоянии не приводились.