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07:39, 23 мая 2025Россия

ВСУ пытались ударить по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: Силы ПВО сбили пять дронов над тремя районами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов», — сообщил губернатор.

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Глава региона добавил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Никто, по предварительной информации, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Помимо Калужской области под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Липецкая области, а также Крым.

ЖЗЛ
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