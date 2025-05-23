Звезда «Дома-2» забрала ключи от новой квартиры в Москве

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко показала новую квартиру в Москве

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и блогер Катя Колисниченко забрала ключи от новой квартиры в Москве. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Друзья, я так счастлива! Наконец-то я дождалась ключи от своей новенькой квартиры в Москве! Ура! Теперь, дорогие друзья, я буду обуючивать мое новое гнездышко и обо всех нюансах вам подробно рассказывать!» — поделилась счастливым событием с подписчиками девушка.

Впервые осмотреть жилье после получения ключей она решила с матерью бывшего супруга Алексея Солодовникова Еленой, которую назвала «мамулечкой».

Россиянка показала поклонникам, как выглядит ее квартира в новом многоэтажном жилом доме. На опубликованной записи можно увидеть, что в помещениях выполнена чистовая отделка: стены выкрашены в белый цвет, а в ванной комнате уже установлены ванна и унитаз. Из окон открывается вид на церковь и другие новые дома.

Колисниченко отметила, что обустроит в жилище гардеробную зону, кухню, столовую и спальню. По словам блогерши, она думала, что зона кухни, совмещенная со столовой, будет иметь большую площадь. Россиянка сильно обрадовалась появлению собственной недвижимости в столице. Она призналась, что от увиденного у нее «мурашки прямо аж на ляжках». До этого звезда жила в Санкт-Петербурге.

Ранее певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин сообщили журналистам, что собираются построить дом мечты с нуля.