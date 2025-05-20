Валерия и Иосиф Пригожин решили построить дом мечты

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили построить дом мечты с нуля

Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, решили построить дом мечты с нуля после нескольких лет неудачных поисков. О том, как он должен выглядеть, они рассказали журналистам «Пятого канала».

По словам артистки, их с супругом квартира, оформленная в стиле арт-деко, очень сложна как в воплощении и содержании. «Это просто сойти с ума, как это сложно. Поэтому дом будет гораздо проще… Для меня, наверное, был бы идеальный вариант, если бы мы проводили там выходные или какие-то просто каникулы», — продолжила певица.

Она также отметила, что не хочет, чтобы коттедж был большим, чтобы не «теряться в этих комнатах» — их, добавила звезда, должно быть столько, сколько им нужно. Пару комнат Валерия с Иосифом планируют отвести для проживания гостей. «Мне нужна большая широкая кровать, хороший туалет и хорошая гостиная. Мне много не надо», — уточнил Пригожин.

Валерия же подчеркнула, что ей в связи с творческой деятельностью необходима просторная гардеробная и «собственный маленький салончик», то есть зоны, где ей будут делать макияж и прическу, а также массаж. Помимо этого, Валерия собирается разбить на участке небольшой огород, чтобы кормить родных полезными продуктами, которые вырастила сама. «Я бы хотела, чтобы у меня там какая-нибудь зеленушка своя была. Их нужно делать красивыми клумбами. Понятно, что картошку выращивать не буду, потому что я ее вообще не ем», — заключила артистка.

Ранее актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская сообщили о покупке квартиры. Девушка отметила, что дизайном интерьера занимался сам Устюгов.