Известные российские актеры сообщили о покупке квартиры

Актеры Устюгов и Шиловская сообщили о покупке квартиры

Известные российские актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская купили квартиру. О приобретении влюбленные сообщили на премии АПКиТ в разговоре с журналистами, их слова приводит StarHit.

48-летний артист рассказал, что сейчас они делают в новом жилье ремонт. 32-летняя Шиловская отметила, что дизайном проекта занимается сам Александр, добавив, что он талантлив во всем.

Устюгов поделился с журналистами, что ему хочется, чтобы в доме все было удобно. «Простой стиль… Для жизни, чтобы можно было мотоцикл в центре поставить и он вид не портил, коляску» — продолжил он. Звезда сериалов «Ментовские войны», «Вампиры средней полосы» и «Столыпин» подчеркнул, что важно, «чтобы тебя в этой квартире ждали, любили, чтобы ты хотел туда возвращаться».

Другое важное условие — хорошая шумоизоляция, о которой пара уже позаботилась. Шиловская пояснила, что и она, и ее возлюбленный любят петь и музицировать: он играет на гитаре, а она — на фортепиано.

Ранее Устюгов вспоминал, что после переезда в Москву он некоторое время жил на чердаке, купался в пруду и стирал в нем одежду.