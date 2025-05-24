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02:02, 24 мая 2025Мир

Администрация Трампа уволила десятки сотрудников Совета национальной безопасности

WP: Белый дом уволил десятки сотрудников Совета национальной безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Erin Scott / Reuters

Белый дом внезапно уволил десятки сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что уведомления о сокращении были разосланы в пятницу, 23 мая. Сокращения были произведены при новом советнике президента Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио, который также занимает пост Госсекретаря США.

Как отмечает издание, после отставки советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца чиновники Белого дома дали понять, что масштабное сокращение состава СНБ неизбежно.

Кроме того, некоторые собеседники WP утверждают, что при предыдущих администрациях Совет национальной безопасности стал раздутым, достигнув своего пика в 400 сотрудников во время президентства Барака Обамы. По словам источников, это позволило Белому дому контролировать политические решения на микроуровне.

Ранее Майк Уолтц покинул пост советника президента США по вопросам национальной безопасности. Его отставка оказалась связана со скандальным инцидентом с мессенджером Signal.

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