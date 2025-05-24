Алаудинов рассказал о безразличии ВСУ к своим живым и мертвым

Алаудинов: Тысячи тел бойцов ВСУ остаются в приграничье Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили тысячи тел сослуживцев в приграничье Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — рассказал он.

По словам Алаудинова, ВСУ безразлична судьба своих подразделений. Он отметил, что их уничтожают большими партиями, «забрасывая как мясо».

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года.