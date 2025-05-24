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17:36, 24 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев похвалил Запад за рост патриотизма в России

Лебедев заявил, что в России растет патриотизм из-за отношения на Западе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил западные страны за то, что благодаря им в России растет уровень патриотизма. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Если кто-то и способствует настоящему росту патриотизма, то это, конечно, наши западные коллеги. Которые делают все, чтобы люди в России задумывались: "Окей, если мы здесь все бросили, предали и убежали за границу, что нас там ждет? Нас там ждет исключительно забвение и позор. Поэтому ну его на ***, лучше оставаться здесь"», — сказал Лебедев.

По мнению дизайнера, так думают все больше людей, в том числе и те, кто когда-то был резко негативно настроен по отношению к России.

Ранее Лебедев заявил, что россияне, живущие за границей, не смогут добиться там профессиональных успехов. Он поиронизировал, что эмигрантам в Европе отводится роль пляшущей обезьянки.

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