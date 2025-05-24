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04:36, 24 мая 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады назвал основу политики Зеленского

Новинский: Разжигание ненависти является основой политики Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разжигание ненависти по языковому, религиозному, культурному и другим признакам является основой политики президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил бывший депутат Верховной Рады и миллиардер Вадим Новинский.

«Важно понимать атмосферу, которая сейчас царит в стране. По сути, разжигание ненависти — основа политики. Если вы высказываете критику в адрес Зеленского, то на следующий день к вам придет тайная полиция и вас начнут преследовать», — сказал он, приведя в пример гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

По его словам, сейчас украинцы живут в «атмосфере страха». Новинский также напомнил, что он уже находится под санкциями, которые он назвал «любимым оружием Зеленского», и выразил опасения, что после интервью украинские власти будут преследовать его еще активнее.

Ранее Карлсон заявил, что американцы верят в пропаганду об Украине. Он отметил, что сейчас в США звучат лозунги «о защите свободы и демократии на Украине». «И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это», — посетовал журналист.

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