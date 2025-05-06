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02:21, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Карлсон рассказал о вере американцев в пропаганду об Украине

Такер Карлсон заявил, что американцы верят в нарративы Запада про Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американцы верят в пропаганду об Украине, при этом антивоенные движения буквально испарились. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что сейчас в США звучат лозунги «о защите свободы и демократии на Украине». «И очень много добродушных людей, которые просто верят во все хорошее против всего плохого, они легко купились на это», — посетовал журналист.

По словам Карлсона, из-за военной лихорадки, начавшейся в американском обществе, все связанное с Россией подвергалось отмене, а традиционные антивоенные движения боялись высказываться. «Сейчас они как будто испарились. Остались Джеффри Сакс, Крис Хеджес, но где же все остальные?» — задался он вопросом.

Ранее Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом США. Он указал, что глава государства очерняет Штаты и пытается «рассорить» их с Европой.

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