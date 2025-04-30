Журналист Карлсон: Зеленский ведет себя как самый настоящий враг Вашингтона

Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя как самый настоящий враг Соединенных Штатов. А его подопечные причастны к покушениям на американских политиков, с таким обвинением выступил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеведущей Мегин Келли, которое опубликовано в YouTube-канале.

«Я считаю, что Зеленский — враг США. Его правительство пыталось убить определенное количество людей, включая известных консерваторов», — возмутился Карлсон.

Он также подчеркнул, что Зеленский лишь «очерняет» Соединенные Штаты, а также пытается «рассорить» их с Европой.

Ранее Такер Карлсон заявил, что американских политиков, которые дали Украине оружие для ударов вглубь российской территории, надо заключить в тюрьму. Так известный журналист отреагировал на отчет Пентагона, в котором были указаны расчеты, согласно которым предоставление Украине дальнобойного оружия увеличивает угрозу ядерного конфликта до 50 процентов.

До этого Такер Карлсон выступил с заявлением, что Штаты уничтожили Украину и до судьбы республики никому нет дела. Журналист добавил, что США проиграли войну против России.

