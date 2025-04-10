Карлсон потребовал заключить в тюрьму политиков США за поставки оружия Украине

Карлсон: Давших Украине оружие для ударов вглубь РФ политиков США надо посадить

Политиков США, которые дали Украине оружие для ударов вглубь российской территории, надо заключить в тюрьму. К этому призвал американский журналист Такер Карлсон в ходе разговора с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом, запись опубликована в социальной сети X.

Так он отреагировал на отчет Пентагона, в котором были указаны расчеты, согласно которым предоставление Украине дальнобойного оружия увеличивает угрозу ядерного конфликта до 50 процентов. «И они все равно это сделали, — указал Карлсон. — На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых».

Журналист сообщил, что он не мог поверить в происходящее, будто американские политики действительно могли пойти на риск в вопросе ядерной угрозы. По его мнению, нужно быть не в себе, чтобы сделать выбор в пользу того, что каждый человек на Земле с 50-процентной вероятностью станет жертвой ядерного конфликта.

«Представьте себе, какое это зло, надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое. Как вы вообще еще на свободе?» — вопросил Карлсон.

Ранее американский журналист заявил, что Соединенные Штаты уничтожили Украину и до судьбы республики никому нет дела. Карлсон добавил, что США проиграли войну против России.