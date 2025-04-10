Журналист Карлсон: США уничтожили Украину

Соединенные Штаты уничтожили Украину, в Вашингтоне никого не волнует судьба постсоветской страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, опубликованной в социальной сети X.

Он отметил, что конфликт Украины с Россией «вели» Пентагон, Госдепартамент и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

«Это никогда не было связано с Украиной. Никого в Вашингтоне не волнует Украина (...) Факт в том, что эту страну заселят выходцы из стран третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы просто уничтожили Украину», — заявил Карлсон.

Также журналист отметил, что Соединенные Штаты проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы.