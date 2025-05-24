Евросоюз захотел ввести санкции против РФПИ

Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против перевозящих нефть судов и РФПИ

Евросоюз может ввести санкции против перевозящих российскую нефть судов и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, ЕС планирует расширить санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении кредиторов», — говорится в сообщении агентства.

Источники издания добавили, что европейское объединение также хочет включить в следующий пакет санкций положения, защищающие европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России. По данным источников агентства, Еврокомиссия консультируется с государствами-членами по поводу этих планов, однако решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято.