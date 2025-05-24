ЕС задумал отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций против России

Bloomberg: ЕС хочет отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций

Европейский союз (ЕС) изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что европейское объединение, помимо отключения банков, рассматривает возможность снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций.

По данным источников агентства, Еврокомиссия консультируется с государствами-членами по поводу этих планов, однако решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято.