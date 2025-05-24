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10:50, 24 мая 2025Экономика

ЕС задумал отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций против России

Bloomberg: ЕС хочет отключить более 20 банков от SWIFT в рамках новых санкций
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: VenebergPV / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что европейское объединение, помимо отключения банков, рассматривает возможность снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций.

По данным источников агентства, Еврокомиссия консультируется с государствами-членами по поводу этих планов, однако решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято.

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