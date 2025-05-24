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14:02, 24 мая 2025Мир

Глава МИД Турции в ходе визита в Москву сделает предложение по Украине

ТАСС: Глава турецкого МИД заявит о готовности страны быть посредником по Украине
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в Москву снова заявит о готовности Анкары быть посредником на мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в турецком министерстве.

Визит Фидана запланирован на 26-27 мая, уточняет агентство. Посетить Россию его пригласил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам инсайдеров, турецкий министр в ходе рабочего визита вновь скажет, что Турция выступает за справедливый и прочный мир между Россией и Украиной, заявит, что удовлетворен наметившимися сдвигами по этому вопросу, а также напомнит, что Турция готова быть посредником на переговорах — как это было и в 2022 году, и 16 мая 2025-го в Стамбуле.

Ранее о том, что республика собирается и дальше прилагать посреднические усилия в контексте российско-украинских переговоров, заявили на заседании Совета национальной безопасности Турции. Сейчас процесс разрешения украинского кризиса зашел в «чувствительную стадию», указали в заявлении по итогам встречи 22 мая. Турецкая сторона хочет и дальше благодаря дипломатии вносить свой вклад в мир и стабильность, добавили там.

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