В Турции высказались о дальнейшем посредничестве по Украине

Совбез Турции: Анкара продолжит прилагать посреднические усилия по Украине

Турция намерена продолжить прилагать посреднические усилия в контексте урегулирования конфликта на Украине, поскольку мирный процесс подошел к чувствительной стадии. Об этом заявили на заседании Совета по безопасности республики, проходящее под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

«Процесс разрешения украинского кризиса вошел в чувствительную стадию. Отмечено, что Турция, которая взяла на себя инициативу по оказанию помощи в достижении устойчивого и справедливого мира, продолжит прилагать посреднические усилия и вносить вклад в мир и стабильность с помощью дипломатии», — отмечается в заявлении по итогам заседания.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года боевых действий мирные переговоры России и Украины. Делегации во главе с помощником российского лидера Владимиром Мединским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым встретились во дворце Долмабахче.

Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что 16 мая стало важным днем для достижения мира в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.