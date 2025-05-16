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17:27, 16 мая 2025Мир

МИД Турции оценил переговоры в Стамбуле

Глава МИД Турции Фидан заявил, что 16 мая стало важным днем для достижения мира
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прошедшие в Стамбуле двусторонние переговоры между Москвой и Киевом сделали 16 мая важным днем для достижения мира в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает агентство Reuters.

«Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле», — отметил глава турецкого ведомства.

Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.

Ранее переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Встреча представителей двух стран длилась почти два часа.

В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине, прошедших в Стамбуле.

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