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10:55, 24 мая 2025Россия

Медведев обвинил Европу в молчании об ударах ВСУ по мирным объектам в России

Медведев: После попыток запугать гостей на 9 Мая наступило молчание в Европе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

После попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугать ударами по мирным объектам в России гостей на 9 Мая наступило молчание в Европе. С подобным обвинением выступил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что по гражданским объектам в российских регионах в последние дни было выпущено около 500 беспилотников.

Медведев счел, что, реагируя на атаки на Россию «тишиной», европейские политики поступили, как «педикулезные свиньи».

«Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются. Сейчас те же самые сальные хряки в Лондоне, Берлине и Париже поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России», — написал он в посте.

До этого Медведев заявил, что сейчас не время писать письма европейским лидерам, как во времена монархии.

ЖЗЛ
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