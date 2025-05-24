Медведев обвинил Европу в молчании об ударах ВСУ по мирным объектам в России

Медведев: После попыток запугать гостей на 9 Мая наступило молчание в Европе

После попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугать ударами по мирным объектам в России гостей на 9 Мая наступило молчание в Европе. С подобным обвинением выступил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что по гражданским объектам в российских регионах в последние дни было выпущено около 500 беспилотников.

Медведев счел, что, реагируя на атаки на Россию «тишиной», европейские политики поступили, как «педикулезные свиньи».

«Завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, лениво почесываются. Сейчас те же самые сальные хряки в Лондоне, Берлине и Париже поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России», — написал он в посте.

До этого Медведев заявил, что сейчас не время писать письма европейским лидерам, как во времена монархии.