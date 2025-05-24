Мигрант избил кувалдой рабочих в российском городе из-за шума

В Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире

В петербургском Парголово мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире. Об этом сообщили в официальной группе Следственного комитета России (СК) во «ВКонтакте».

В ведомстве пояснили, что рабочие проводили ремонт в жилище. Это не понравилось их соседу-мигранту. Он пришел к мужчинам с кувалдой и напал на них.

Какие именно травмы получили иностранцы, следователи не раскрыли.

Кроме того, разъяренный горожанин повредил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Самаре приезжие из Узбекистана избили 12-летнего участника специальной военной операции (СВО). Мать пострадавшего мальчика записала видеообращение.

Позже глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.