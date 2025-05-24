Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:31, 24 мая 2025Силовые структуры

Мигрант избил кувалдой рабочих в российском городе из-за шума

В Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В петербургском Парголово мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире. Об этом сообщили в официальной группе Следственного комитета России (СК) во «ВКонтакте».

В ведомстве пояснили, что рабочие проводили ремонт в жилище. Это не понравилось их соседу-мигранту. Он пришел к мужчинам с кувалдой и напал на них.

Какие именно травмы получили иностранцы, следователи не раскрыли.

Кроме того, разъяренный горожанин повредил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Самаре приезжие из Узбекистана избили 12-летнего участника специальной военной операции (СВО). Мать пострадавшего мальчика записала видеообращение.

Позже глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России назвали цели ударов «Искандером» по одесскому порту

    Мигрант избил кувалдой рабочих в российском городе из-за шума

    Вучич назвал глупостью петицию о проведении досрочных выборов в Сербии

    Рублев проиграл 35-й ракетке мира в финале турнира ATP

    Россияне начали получать сообщения от мошенников под видом Роскомнадзора

    Полиция и «Русская община» пришли на вечеринку травести-артистов в рабочем поселке

    «Торпедо» вернулось в РПЛ

    Странный жест кандидата в президенты Польши на теледебатах попал на видео

    На Западе увидели проблему в Европе и Украине

    Бывшая жена Паши Техника сообщила об угрозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости