Молодые россияне выпустили провокационное видео с крестом и иконой

В Балашихе полиция задержала трех молодых людей за ролики с крестом и иконой.

Подмосковная полиция задержала трех жителей Балашихи, выпустивших провокационное видео с крестом и иконой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодые люди опубликовали в интернете ролики, на которых молодой человек и две девушки глумятся над символами православной веры и пропагандируют аморальный образ жизни. Их записи обнаружила полиция в ходе мониторинга, также в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, пишет «Подъем».

В результате оперативно-разыскных мероприятий вышла на молодых блогеров 2001 и 2003 годов рождения, которые проживают в Балашихе. Полицейские пришли за ними домой и доставили в отдел внутренних дел. Материалы направят в следственные органы, отметила Волк.

После резонанса 21-летняя Виолетта выложила ролик, в котором поблагодарила Мизулину и православных блогеров за пиар, но позже записала другое видео, где она на коленях приносит им извинения. Девушка сказала, что «мы сами верующие, это было не смешно», назвав произошедшее плохой шуткой.

Ранее в Москве следователи возбудили дело против треш-блогера Станислава Базарова за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Он в квартире снял ролик, в котором в полуобнаженном виде глумился над православной иконой, а затем выложил видео в сеть.