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13:20, 24 мая 2025Мир

Немецкий министр назвал необходимое для отправки военных на Украину условие

Писториус: Для отправки войск ФРГ на Украину нужен международный мандат
Дмитрий Воронин
СюжетМинобороны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос об отправке немецких военных на Украину сейчас не стоит на повестке дня. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung условием их размещения там министр назвал получение международного мандата.

Писториус напомнил, что по конституции для этого «скорее всего, потребуется разрешение бундестага» и войска ФРГ смогут оказаться на Украине только в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. «Пока для этого нет никаких инициатив», — подчеркнул он, отметив, что подобное предложение может поступить и от немецкого кабмина, но сначала нужно договориться о постоянном прекращении огня в рамках конфликта.

«На данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках», — констатировал политик.

Представители российских властей неоднократно заявляли, что присутствие войск стран НАТО в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, и Москва не примет этого ни при каких условиях. В частности, такие заявления делал глава МИД РФ Сергей Лавров.

На фоне этого европейские страны не только поставляют Киеву оружие, но и задействованы в рамках конфликта и в других форматах. Так, сообщалось, что более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии, улучшив навыки в ведении боевых действий и техническом обслуживании.

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