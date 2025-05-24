Переход многомиллионного наследства Григоровича его племяннику объяснили

Юрист объяснил передачу наследства Григоровича племяннику наличием завещания

Многомиллионное состояния балетмейстера и хореографа Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю в рамках наследования. Об этом в разговоре с «АиФ» заявил Юрист Александр Хаминский.

Завещание на имя Николая составил сам народный артист. Своих детей у него не было, и о нем долгие годы заботился племянник по линии сестры.

В случае наличия завещания прочие аргументы для перехода наследства отпадают, пояснил юрист. Исключение может быть сделано только для лиц, находившихся на иждивении у наследодателя.

По данным издания, у Григоровича осталась квартира площадью 177 квадратных метров в историческом доходном доме на Сретенском бульваре, построенном в начале 20-го века. Кроме недвижимости, племяннику также могут отойти авторские права на наследие балетмейстера. Однако в публикации отмечается, что постановки, созданные артистом во время его работы в Большом театре, принадлежат культурному учреждению.

Церемония прощания с легендарным хореографом прошла в Москве 23 мая. На ней присутствовали министр культуры России Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев и другие. Балетмейстер ушел из жизни в возрасте 98 лет.

