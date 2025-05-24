Полицейские предложили укравшей 45 тысяч рублей россиянке поехать на СВО

Полицейские в Ростовской области предложили укравшей 45 тысяч поехать на СВО

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сотрудники полиции предложили женщине, укравшей 45 тысяч рублей, поехать на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

37-летний житель российского региона обратился к правоохранителям 22 мая. Мужчина рассказал, что гостил у своей приятельницы в квартире на Железнодорожной улице. Там также находилась 30-летняя женщина.

По словам горожанина, когда он отвлекся и оставил телефон без присмотра, новая знакомая зашла в приложение банка и списала себе 45 тысяч рублей. Позже, обнаружив пропажу, мужчина пошел в полицию.

Воровку быстро нашли, на допросе она объявила, что одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что женщина сразу же вернула половину суммы, в отношении нее возбудили уголовное дело. Кроме того, следователи заявили, что россиянка могла бы отправиться в зону боевых действий на Украину, чтобы избежать наказания.

Женщина отклонила предложение, сославшись на то, что ей не с кем будет оставить детей. Россиянке может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана поехал за продуктами и оказался на спецоперации.