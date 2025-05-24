Появились данные о пострадавших в ДТП в Подмосковье детях

Двоих пострадавших в ДТП на трассе М12 детей доставили в клинику Рошаля

Двоих пострадавших в ДТП на трассе М12 в Подмосковье детей в состоянии средней тяжести доставили в клинику Рошаля. Такие данные появились в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве пояснили, что несовершеннолетние уже полностью прошли диагностику, сейчас с ними начали работать хирурги.

Все остальные раненые дети также госпитализированы. Угрозы для их жизни и здоровья уже нет, они находятся под присмотром медиков, отметили в столичном Депздраве.

Кроме того, в детскую поликлинику прибыли сотрудники научно-практического центра медицины катастроф для оказания помощи родителям ребят.

До этого стало известно, что следователи задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП в Московской области.

По последним данным, двух человек спасти не удалось, еще восемь граждан пострадали.