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11:10, 24 мая 2025Россия

Появились данные о пострадавших в ДТП в Подмосковье детях

Двоих пострадавших в ДТП на трассе М12 детей доставили в клинику Рошаля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеграм-канал Московская медицина

Двоих пострадавших в ДТП на трассе М12 в Подмосковье детей в состоянии средней тяжести доставили в клинику Рошаля. Такие данные появились в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве пояснили, что несовершеннолетние уже полностью прошли диагностику, сейчас с ними начали работать хирурги.

Все остальные раненые дети также госпитализированы. Угрозы для их жизни и здоровья уже нет, они находятся под присмотром медиков, отметили в столичном Депздраве.

Кроме того, в детскую поликлинику прибыли сотрудники научно-практического центра медицины катастроф для оказания помощи родителям ребят.

До этого стало известно, что следователи задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП в Московской области.

По последним данным, двух человек спасти не удалось, еще восемь граждан пострадали.

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